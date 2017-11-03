Илья Брызгалов: "Никогда не сталкивался с русофобией в НХЛ"

Бывший вратарь, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов отметил, что в НХЛ он не сталкивался с русофобией.

– На днях агент Дэн Мильштейн выступил с заявлением, что якобы Клод Жюльен русофоб, и поэтому в "Монреале" не осталось русских, а Гальченюк играет в четвертой тройке, хотя он выступает за сборную США. Сталкивались с русофобией?

– Не помню такого. Я, по-моему, не сталкивался никогда с таким. У меня могли быть разногласия с тренерским штабом по каким-то эпизодам непосредственно хоккейным, но чтобы именно русофобия – нет.

– В некоторых клубах предпочитают избегать русских.

– Ну так посмотрите на Вадима Шипачева! Вот вам хороший пример. Они сейчас скажут: Е-мое, хорошо, что их нет у нас. А то такого же подписали бы – ну его на фиг. (Игорь ЕРОНКО)

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