Илья Брызгалов: "Нэшвиллу" нужно верить в Ринне"

Экс-голкипер "Анахайма" Илья Брызгалов отметил, что "Нэшвиллу" нельзя сомневаться в голкипере Пекке Ринне. По его словам, вратарю перед третьим матчем финала Кубка Стэнли необходимо сделать незначительные изменения в своей игре.

- Не уверен, что у меня есть моральное право критиковать Пекку за его игру в двух первых матчах, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Брызгалова. - Он довел свою команду до финала Кубка Стэнли. Да и ничего для них еще не закончено: они живы, и 0-2 в серии накануне домашних матчей - это еще не катастрофа. Что-то в его игре я бы, наверное, изменил, но он и сам наверняка просматривал пропущенные голы и проработал с тренерами, что именно нужно подкорректировать. Изменения, если и нужны, то совсем незначительные.

Можно ли верит в Ренне? Конечно верить! Это же твой первый голкипер! Вообще никогда не надо сомневаться в своем вратаре. У Пекки есть все что нужно: он очень талантлив, опытен, мастеровит, атлетичен. Думаю, он найдет свою игру. Подчеркну еще раз: ему совсем немногое нужно в ней изменить. Исход матчей решали незначительные ошибки, которые очень легко исправить. Взять, например, гол Гюнтцеля в первом матче. Пекка настолько крупный вратарь, что если бы он в том эпизоде просто стоял в стойке, а не пытался ловить шайбу ловушкой, то она попала бы ему в плечо и упала перед ним. Но он начал нагибаться, чтобы сыграть ловушкой, и тем самым открыл небольшое пространство, куда шайба и прилетела.