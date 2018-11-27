Илья Брызгалов: "Матчи между клубами КХЛ и НХЛ – это отличная идея"

Экс-голкипер сборной России​, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в интервью "СЭ" признался, что ему нравится идея проведения матча между клубами КХЛ и НХЛ. По его словам, в детстве он с нетерпением ждал таких игр.

– Роман Ротенберг зажегся идеей провести матчи между клубами КХЛ и НХЛ.

– Это отличная идея. Не поверите, когда я был маленький, и наши советские команды ездили в североамериканские турне – обычно это было под Новый год, – я с нетерпением этого ждал. Это было так интересно, так захватывающе. Хорошо помню, как маленьким смотрел эти игры. И ЦСКА, и рижское “Динамо”, и “Химик”, и “Крылья Советов”, и другие клубы. Идея однозначно великолепная, но смогут ли воплотить ее в жизнь? (Игорь Еронко)

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