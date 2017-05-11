Илья Брызгалов: "Малкин пригласил меня на финал конференции. Но у меня нет костюма медведя"

Бывший вратарь "Анахайма" Илья Брызгалов ответил на приглашение нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина посетить финал конференции плей-офф НХЛ в Питтсбурге.

Ранее российский голкипер по ходу шестого матча серии четвертьфинала Кубка Стэнли при счете 3:0 в пользу "Вашингтона" в Твиттере написал следующее: "Похоже, "Вашингтон" уже вышел в финал конференции". "Питтсбург" проиграл тот матч, но выиграл серию и в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ сыграет с "Оттавой". Малкин пригласил Брызгалова на эту встречу.

– Малкин пригласил меня на финал конференции в Питтсбург. Но у меня нет костюма медведя, – написал Брызгалов в Твиттере.

Напомним, что в 2012 году на вопрос "Кто был самой большой угрозой в "Питтсбурге"?" Брызгалов ответил, что не боится ничего, кроме медведей в лесу. После этого над ним стали шутить болельщики "Питтсбурга", которые наряжались в медвежьи костюмы.