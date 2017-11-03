Илья Брызгалов: "Люди держат пальцы скрещенными, чтобы меня в "Вегас" подписали"

Бывший вратарь, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что ему было бы сложно сейчас возобновить карьеру. Он подчеркнул, что мог бы зато потренировать в "Вегасе".

– У "Вегаса" все вратари переломались. Шанс для вас?

– Да мне каждый день люди в Твиттер пишут. Держат пальцы скрещенными, чтобы меня подписали. Да куда – я уже третий год вне игры. Чтобы мне подготовиться… Когда я подготовлюсь, они уже все втроем выздоровеют эти голкиперы. А вот тренером вратарей в "Вегасе" – я бы с удовольствием. В Вегасе же! (Игорь ЕРОНКО)

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