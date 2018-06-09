Илья Брызгалов: "Из меня-то "вратарек" еще тот уже. "Мешок". Пиджачок лучше в ворота повесить"

Бывший вратарь сборной России и ряда клубов НХЛ Илья Брызгалов в интервью "СЭ" рассказал, что не готов к возвращению на лед. По его словам, три года без хокея - слишком много.

– Как ваши дела?

– У меня жизнь скучная. Рассказать нечего.

– Но вы же ездили в Лас-Вегас в качестве репортера The Players' Tribune!

– Ну и что? Съездил, работу сделал и уехал обратно.

– Вы спрашивали там у болельщиков, что было самым сумасбродным из того, что они вытворяли в Лас-Вегасе. А что было самым сумасбродным из того, что вытворяли там вы?

– То, что приехал туда.

– Вы же там не в первый раз.

– Конечно, не в первый. Но я вообще персона очень скучная. От меня каких-то сумасбродных вещей ожидать не приходится. Я за собой слежу. И стараюсь держаться от каких-то проблем и других всяких вещей подальше. Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Я законопослушный гражданин. Человек с обязательствами. И ответственный.

– Судя по всему, еще и в форме себя держите. 30 марта предлагали в твиттере свои услуги "Чикаго", если им вдруг нужен всегда здоровый вратарь. А 12-го – "Филадельфии" с прилагавшейся фотографией некоего "Elliott's Restaurant".

– Ну да. А что делать? Шутить же не запрещается. Куда я вернусь? Вы издеваетесь надо мной, что ли?

– Тренером вратарей?

– А, ну это другое. А так – из меня-то "вратарек" еще тот уже. "Мешок". Пиджачок лучше в ворота повесить – и то больше пользы будет. (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Брызгалова – скоро в "СЭ"