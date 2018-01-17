Илья Брызгалов: "Игроки попросили убрать тренера? Да кто они такие?"

Бывший вратарь, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в интервью "СЭ" признался, что считает неправильным, когда игроки требуют сменить главного тренера. По его мнению, хоккеисты должны выполнять все, что от них требует наставник.

– Вы сталкивались с таким, чтобы в командах были группировки, способные по формальному поводу пойти к генменеджеру и потребовать снять тренера?

– Кружки по интересам? А эти ребята пробовали играть и трудиться? Опять же – дикость. Работа хоккеиста – играть. Пошел на лед и выполняй то, что тебе сказал делать тренер. Ты можешь с ним поговорить, поспорить, обсудить игровые моменты, но руководство без игроков разберется, что ему делать с тренером. Уже идет несоблюдение субординации. Хоккейные аспекты – понятно. Можешь спорить с тренером, быть недовольным, настаивать на своем. Это рабочие моменты. А когда ты идешь через голову тренера к генменеджеру и говоришь, мол, убери тренера, а то не будем играть, – это что вообще такое? Трусом назвали? Представьте, что вратарь ноги будет убирать. Кто вы такие, чтобы так делать? Вы деньги вовремя получаете? Вам платят все? Так идите и выполняйте задание тренера. Мы сами разберемся. Все. Мафия какая-то. (Игорь ЕРОНКО)

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