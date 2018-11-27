Илья Брызгалов хочет стать тренером и жить на арене

Экс-голкипер сборной России, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что хочет стать тренером вратарей. Он готов вновь буквально жить на ледовой арене.

– У вас все никак не срастается с тем, чтобы стать тренером вратарей?

– Нет. Не срастается. Мне кажется, мне бы интересно было.

– Если пойдете в тренеры вратарей – придется снова на арене жить.

– Так это классно! Ты там всю жизнь провел. Подтрибунные помещения, все те же люди, все это знакомое до боли. Часть твоей жизни. Чем ты жил долгое время.

– Может, вам в России тренером вратарей поработать? В КХЛ-то побыстрее работу найдете.

– Думаете?

– Вы же вратарь с именем.

– Для России мне надо будет подождать. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Брызгалова