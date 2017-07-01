Илья Брызгалов: "Человек, предлагающий мне сейчас контракт, должен сильно верить в меня или быть безумцем"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "БИЗНЕС Online" отметил, что сейчас сложно говорить о продолжении его карьеры. По словам хоккеиста, он принял решение уделить время своей семье

– Вы еще официально не объявляли о завершении карьеры. Почему?

– Я уже как-то об этом забыл и не задумывался. Да, не объявлял. Как решу, так объявлю.

– Никто не выходил на вас с предложением?

– Пока нет. Я уже два года не играю, поэтому рассчитывать на то, что на меня кто-то выйдет… Человек, предлагающий мне сейчас контракт, должен либо сильно верить в меня, либо просто быть безумцем.

– В 2015 году вы говорили, что агент вам спокойно может найти команду в условной Швейцарии, но вы туда ехать не хотите...

Два года назад так и было. Но за это время я стал старше, два года уже не играл, поэтому, думаю, сейчас и в Швейцарии было бы проблематично найти команду. Но это уже закрытая тема, здесь говорить не о чем. Сейчас у меня другая жизненная мотивация. Я поиграл везде, поучаствовал во всех соревнованиях, выигрывал Кубок Стэнли, чемпионат мира, завоевывал "бронзу" Олимпийских игр. Также у меня получилась довольно неплохая карьера в НХЛ. Поэтому, наверное, пришло время мне заниматься семьёй, детьми, им уделять внимание и оставить хоккей. Еще два года назад у меня уже не было желания продолжать играть. А когда спортсмен не мотивирован, тяжело играть.