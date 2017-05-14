Илья Брызгалов: "Анахайм" всегда будет моей командой"

Экс-вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" заявил, что хотел бы видеть в финале Кубка Стэнли "Анахайм". В полуфинале плей-офф НХЛ "Дакс" пока уступают "Нэшвиллу" (0-1).

– Малкин в ответ на ваше высказывание пригласил вас на финал конференции. Правда, вы ответили, что у вас нет костюма медведя.

– Я бы ужасно хотел съездить, но буду ждать "Дакс". Потому что мой сын за них болеет, и это моя команда. Она меня драфтовала, у меня очень много с ней связано хороших, добрых, позитивных моментов связано с этой организацией. Выигрывали Кубок Стэнли.

– И отпустили они вас красиво.

– Да. Это моя, в общем, команда. Была, есть и будет. Я всегда всей душой буду за нее. Буду ждать финала. Надеюсь, "Анахайм" туда попадет. Каждую игру смотрим, болеем. Вместе с "Питтсбургом" попадет. И тогда – нам из Нью-Джерси недалеко добираться – обязательно приеду с сыном на PPG Paints Arena посмотреть. А пока даже возможностей нет. Вот у "Пингвинов" сегодня игра (разговор состоялся до матча "Питтсбург" – "Оттава", а у моего сына тоже игра. Не менее важная.

– Он у вас тоже вратарь?

– Да. Его успехи? Ну, самое главное, что он всем доволен. И я, соответственно, тоже доволен. (Игорь ЕРОНКО)