ИИХФ с уважением относится к позиции НХЛ по Олимпийским играм

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подчеркнул, что организация уважением относится к позиции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по вопросу участия игроков в Олимпийских играх. На данный момент НХЛ не решила вопрос участия игроков на ОИ-2018.

- НХЛ платит большие деньги хоккеистам, и естественно, что им нужно зарабатывать, - приводит "Р-Спорт" слова Фазеля. - Им нужны деньги, чтобы платить игрокам. Мы понимаем это и с уважением относимся к позиции НХЛ.

Если МОК не заплатит за игроков, мы должны будем найти деньги у национальных олимпийских комитетов. В конце концов, они ответственны за страховку и транспортировку спортсменов. Канадцы и американцы готовы обсудить этот вопрос, потому что им проще самим оплатить страховку, чем создавать новую команду без игроков НХЛ. Чехи тоже готовы, финны сказали, что у них нет денег, а у шведов никогда нет денег.