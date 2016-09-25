18:39 25 сентября | ХОККЕЙ — НХЛ

ИИХФ с уважением относится к позиции НХЛ по Олимпийским играм

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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель подчеркнул, что организация уважением относится к позиции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по вопросу участия игроков в Олимпийских играх. На данный момент НХЛ не решила вопрос участия игроков на ОИ-2018.

- НХЛ платит большие деньги хоккеистам, и естественно, что им нужно зарабатывать, - приводит "Р-Спорт" слова Фазеля. - Им нужны деньги, чтобы платить игрокам. Мы понимаем это и с уважением относимся к позиции НХЛ.

Если МОК не заплатит за игроков, мы должны будем найти деньги у национальных олимпийских комитетов. В конце концов, они ответственны за страховку и транспортировку спортсменов. Канадцы и американцы готовы обсудить этот вопрос, потому что им проще самим оплатить страховку, чем создавать новую команду без игроков НХЛ. Чехи тоже готовы, финны сказали, что у них нет денег, а у шведов никогда нет денег.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160925/1097116499.html

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