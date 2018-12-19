Игровое время Щербака в матче с "Виннипегом" стало наименьшим в сезоне

Форвард "Лос-Анджелеса" Никита Щербак в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипегом" (4:1) провел на льду всего 5 смен. Россиянин 4 раза выходил на лед в первом периоде, один раз – во втором и ни разу в третьем.

Таким образом, игровое время российского нападающего оказалось наименьшим за 6 матчей в составе "Кингс" – 03:39.

Отметим, что травмы у форварда на первый взгляд не было. Судя по всему, это было решение главного тренера Вилли Дежардена.

Щербак провел первый матч в составе "Кингз" 9-го декабря. Ранее он выступал за "Монреаль", который отправил форварда на драфт отказов.

Все о НХЛ – здесь.