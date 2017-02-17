11:12 | ХОККЕЙ — НХЛ

Игроки "Виннипега" набросились на Малкина за силовой прием

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В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между "Питтсбургом" и "Виннипегом" (4:3 ОТ) нападающий "Пингвинов" Евгений Малкин провел силовой прием во время атаки своей команды. Это действие россиянина привело к потасовке, почти вся пятерка гостей набросилась на хоккеиста. Судьям потребовалось время, чтобы разнять игроков.

В итоге Малкин был удален на четыре минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой, а также за драку. В этой встрече россиянин набрал 2 (1+1) очка. В текущем сезоне на его счету 58 (24+34) очков в 49 встречах.

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Материалы REN-TV

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