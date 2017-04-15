Игроки "Питтсбурга" и "Коламбуса" подрались после финальной сирены

На последней минуте второго матча 1/8 финала плей-офф между "Питтсбургом" и "Коламбусом" (4:1, 2-0) нападающий "Блю Джэкетс" Мэттью Колверт атаковал форварда "Пингвинз" Тома Кюнхакля, сломав об него клюшку. За это Калверт получил две минуты штрафа.

После финальной сирены выяснение отношений между игроками продолжилось. На площадке произошла стычка, по итогам которой были наказаны защитник "Коламбуса" Скотт Харрингтон и нападающий команды Бун Дженнер.