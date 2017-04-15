Игроки "Питтсбурга" и "Коламбуса" подрались после финальной сирены

На последней минуте второго матча 1/8 финала плей-офф между "Питтсбургом" и "Коламбусом" (4:1, 2-0) нападающий "Блю Джэкетс" Мэттью Колверт атаковал форварда "Пингвинз" Тома Кюнхакля, сломав об него клюшку. За это Калверт получил две минуты штрафа.
После финальной сирены выяснение отношений между игроками продолжилось. На площадке произошла стычка, по итогам которой были наказаны защитник "Коламбуса" Скотт Харрингтон и нападающий команды Бун Дженнер.
nefanat
подляк, удар сзади
08:39
Упёртый русский
Жалко, что там ехал не Кросби. Ему было бы полезно.;)
08:37
bezik
Да не будет никаких дисквалификаций, нет, за что давать. Матч не видел, интересна предыстория этого удара, случайным он точно не был
08:32
igogohruhru
Не только матч штраф, еще и дикву на следующий неплохо бы. Это все Тартарюшка науськивает. Где он тренирует везде такая хренотень после проигрышей. Голубые пинжаки -0 без палочки. Вычеркиваем.
08:28
roughboy
мерзость..
08:18
AlCapone
странный штраф в 2 минуты, тут матч-штраф был бы уместен. низость и подлость нужно карать
07:58
Проба положительна
Тут всё ясно...Коламбус чувствуя окончание сезона и свою слабость в серии начинает грубить..жаль, если кто-то из пингвинов получит травму в этой серии..нужно уметь проигрывать, господа..тем более заведомо сильнейшему сопернику..
07:41