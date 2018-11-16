Игроки "Детройта" дважды не реализовали буллиты и проиграли "Оттаве"

"Оттава" обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ. При этом "Ред Уингз" дважды не реализовал буллиты.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Оттава" - "Детройт" - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Сиси - 3 (Дюшен, Стоун), 19:21 - 1:0. Расмуссен - 4 (Грин, Дэйли), 23:55 - 1:1. Батерсон - 1 (бол., Дюшен), 27:05 - 2:1.
Нереализованные буллиты: Атанасиу (Д), 49:10 (Вратарь), Расмуссен (Д), 55:59 (Вратарь).
Вратари: Андерсон - Ховард (58:06).
Штраф: 9 - 15.
Броски: 36 (10+18+8) - 35 (9+10+16).
16 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.
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