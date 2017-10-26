Игроки "Бостона" посетили детскую больницу в костюмах героев "Звездных войн"

Игроки "Бостона" в преддверии Хэллоуина посетили городскую детскую больницу в костюмах героев "Звездных войн", сообщает официальный сайт клуба. Хоккеисты фотографировались с маленькими пациентами, а также раздали им автографы.
В акции приняли участие 8 игроков "Брюинз": Давид Крейчи (Люк Скайуокер), Мэтт Белески (Дарт Вейдер), Ноэль Аккьяри (Кайло Рен), Райан Спунер (принцесса Лея), Джейк Дебраск (Хан Соло), Тим Шаллер (C-3PO), Фрэнк Ватрано (Чубакка) и Чарли Макэвой (магистр Йода).
После 7 матчей регулярного чемпионата "Бостон" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков. В следующем матче "Брюинз" в ночь на 27 октября дома сыграет с "Сан-Хосе".
"These are the things away from hockey that make us all happy." #NHLBruins take part in annual Halloween hospital visit: pic.twitter.com/nLNZj8kqDr– Boston Bruins (@NHLBruins) 25 октября 2017 г.
- Бостон Брюинз
- Давид Крейчи
- Мэтт Белески
- Райан Спунер
- Тим Шаллер
- Ноэль Аккьяри
- Фрэнк Ватрано
- Чарли Макэвой