Игроки "Бостона" посетили детскую больницу в костюмах героев "Звездных войн"

Игроки "Бостона" в преддверии Хэллоуина посетили городскую детскую больницу в костюмах героев "Звездных войн", сообщает официальный сайт клуба. Хоккеисты фотографировались с маленькими пациентами, а также раздали им автографы.

В акции приняли участие 8 игроков "Брюинз": Давид Крейчи (Люк Скайуокер), Мэтт Белески (Дарт Вейдер), Ноэль Аккьяри (Кайло Рен), Райан Спунер (принцесса Лея), Джейк Дебраск (Хан Соло), Тим Шаллер (C-3PO), Фрэнк Ватрано (Чубакка) и Чарли Макэвой (магистр Йода).

После 7 матчей регулярного чемпионата "Бостон" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 7 очков. В следующем матче "Брюинз" в ночь на 27 октября дома сыграет с "Сан-Хосе".