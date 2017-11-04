Игрокам НХЛ могут разрешить использовать марихуану в медицинских целях

Профсоюз игроков НХЛ может разрешить хоккеистам употреблять марихуану в медицинских целях, сообщает TSN. Наркотик будет легализован в Канаде 1 июля 2018 года.

Отмечается, что марихуана не относится к допингу и не включена в список запрещенных НХЛ препаратов. Она может быть включена в список веществ, которые могут снимать боли после спортивных нагрузок.

Напомним, ранее игроки НБА могли использовать марихуану в терапевтических целях.