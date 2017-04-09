Игрок "Бостона" не смог продолжить матч после силового приема Овечкина

Защитник "Бостона" Брэндон Карло получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" в результате силового приема нападающего "столичных" Александра Овечкина. Эпизод произошел в середине первого периода – игрок "Брюинз" упал на лед и смог подняться и покинуть лед только с помощью партнера. Пресс-служба хозяев сообщила, что Карло не сможет продолжить встречу.

Матч проходит в эти минуты. После второго периоде счет встречи - 2:1 в пользу "Вашингтона".