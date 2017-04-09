Игрок "Бостона" не смог продолжить матч после силового приема Овечкина

Защитник "Бостона" Брэндон Карло получил травму в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" в результате силового приема нападающего "столичных" Александра Овечкина. Эпизод произошел в середине первого периода – игрок "Брюинз" упал на лед и смог подняться и покинуть лед только с помощью партнера. Пресс-служба хозяев сообщила, что Карло не сможет продолжить встречу.
Матч проходит в эти минуты. После второго периоде счет встречи - 2:1 в пользу "Вашингтона".
механик39
Овечкин готовится вернуться в КХЛ ???
08:46
Весёлый©
Антошка, кто же тебя так нагнул, что ты забыл, что Nose Face Killah дискву отбывает?
08:41
raver87
Жестокая игра) 105 кг мускулов)
02:48
🚀 Русские нагнут весь ми
Ови, не тому кукушку встряхнул. Надо было Бержеронку с Крысой ловить. Ну ничего, этих девочек на десерт (плов) оставим))
01:28