Игорь Ожиганов о первой шайбе в НХЛ: "Внутри меня разрывало"

Защитник "Торонто" Игорь Ожиганов поделился эмоциями после первой шайбы в НХЛ. Его команда обыграла "Бостон" (4:2).

- Какие ощущение от первой шайбы в НХЛ?

- Если честно, внутри меня разрывало, но внешне старался посдержаннее праздновать. Конечно, потрясающие эмоции, наконец-то это случилось, сбылась мечта детства.

- Уже забрали шайбу?

- Да, ее подписали, красиво оформят как статуэтку. Потом отправлю домой родителям, поставят к моим остальным медалям и наградам.

- После четверти регулярки уже привыкли к высоким скоростям, стилю игры в НХЛ?

- После каждой встречи вижу, над чем нужно работать. Все команды разные и поэтому не могу сказать, что на сто процентов освоился. Смотрю на других хоккеистов и вижу, что есть чему учиться.

- Как оцениваете свою физическую готовность?

- Игра на игру не приходится, когда-то чувствую себя получше, когда-то нет. Позавчера, например, сыграл 22 минуты и сегодня ноги были не совсем свежие, еле ковылял по льду. (Андрей Серый)

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