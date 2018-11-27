Игорь Ожиганов: "Для меня каждый матч в НХЛ как праздник"

Защитник "Торонто" Игорь Ожиганов сказал, что получает удовольствие от выступлений в НХЛ. Его команда обыграла "Бостон" (4:2), а сам россиянин отметился дебютным голом в лиге.

- С командами, которые играют в более силовой и жесткий хоккей, становится еще тяжелее? Как вам "Бостон" в этом плане?

- Я бы не сказал, что они сегодня жестко играли. А вообще да, вот с "Виннипегом" было тяжело. У них все пятерки здоровые и если в такой день на них попал, когда у тебя "ног" нет, то огреть могут прилично.

- График намного интенсивнее, чем в КХЛ. Как с этим справляетесь?

- Там есть паузы на Евротур и время отдохнуть, а здесь игры через день или даже два дня подряд. Но честно, для меня это первый сезон в НХЛ, и каждая игра как праздник, есть усталость, но эмоции добавляют сил.

- Семья уже с вами в Торонто? Освоились здесь в повседневной жизни?

- Да, жена и ребенок тут, родители должны прилететь на Новый год. Вообще поставил бы жене памятник при жизни (улыбается), она в основном все делает - и с ребенком, и по другим делам. Прекрасно понимает, что мне сейчас непросто здесь, и какие-то вопросы меня вообще не касаются.

Но, конечно, когда у меня есть время, помогаю, вчера в выходной встал пораньше, посидел с ребенком, чтобы она поспала, погулял сходил. А вот перед игрой или в день игры они меня не трогают. В основном тут один маршрут - до стадиона и домой, видел центр города немного и то место, где у нас тренировочная арена, а так особо нигде еще не был. (Андрей Серый)

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