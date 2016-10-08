Игорь Ларионов: "Якупов сможет заиграть на левом фланге, если потребуется"

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, являющийся агентом нападающего Наиля Якупова, выразил мнение, что переход 23-летнего россиянина из "Эдмонтона" в "Сент-Луис" положительно скажется на его карьере. "Блюз" приобрел права на игрока, отдав "Ойлерз" форварда Зака Почайро и условное право выбора в третьем раунде драфта-2017. Напомним, за "Сент-Луис" выступает россиянин Владимир Тарасенко, который играет на правом фланге.

– Это очень важный, хороший и своевременный шаг в карьере Наиля. В "Сент-Луисе", где сразу три классных плеймейкера, он сможет поиграть с опытными игроками высокого уровня, чего ему недоставало в "Эдмонтоне". Мы довольны переходом. Думаю, Якупов сможет заиграть на левом фланге, если это потребуется. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Ларионова – скоро в "СЭ"