Игорь Ларионов: "В "Колорадо" Якупов может стать ведущим игроком"

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне - агент Наиля Якупова Игорь Ларионов прокомментировал подписание контракта с "Колорадо" и отметил, что у российского форварда будет возможность проявить себя.

- Для Якупова это хороший шанс показать, что он может стать ведущим игроком команды НХЛ, - заявил Ларионов. - "Колорадо" перестраивается, там собран молодой состав, и больших задач перед ним не стоит. В любом случае ему пока 23 года. Не у всех карьера складывается ровно. Надеемся, что переход в новый клуб даст Наилю возможность перезарядить себя и доказать многим людям, насколько в нем ошибались. Он не теряет оптимизма, и надеемся, что предстоящий год станет для него успешным.

- Как проходили переговоры с "Колорадо"?

- Джо Сакик был заинтересован в приобретении Якупова еще перед дедлайном, - заявил Ларионов. – Он подтвердил это намерение в Чикаго на драфте. Понятно, что в "Эвеланш" проходит омоложение команды, стиль меняется в сторону агрессивного, быстрого хоккея. По мнению генменеджера, Наиль будет большой частью этой команды.

- Что Сакик сказал о роли нападающего в команде?

- Он его видит в первых двух звеньях с молодыми центрами. Сочетания мы узнаем только в тренировочном лагере. Еще в прошлом году он говорил, что ему нравится играть против "Колорадо" – одного из клубов, в котором он хотел бы продолжить карьеру. Ему нравятся исполнители в команде, в будущем они выйдут на первые роли в лиге. Все это я изложил Сакику, переговоры заняли некоторое время. Вчера все решилось, сегодня - объявили. (Евгений БЕЛОУСОВ)