Игорь Ларионов: "Уже в 14 лет Овечкин поразил меня желанием всегда быть первым"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член выборного комитета Зала хоккейной славы в Торонто Игорь Ларионов в интервью "СЭ" отметил, что Александр Овечкин еще в детские годы поразил его желанием быть первым.

– Вы познакомились с Овечкиным, когда он был тинейджером. Как это произошло?

– Саше тогда было 14 лет. И так вышло, что брат моей супруги занимался в школе футбольного "Динамо" вместе с отцом Овечкина Михаилом. Они одного возраста и играли в одной команде. Сейчас Филипп руководит моим залом в Москве и ездит по ведущим футбольным клубам России, чтобы набраться опыта.

Сначала родители Овечкина вышли на мою тещу, через которую и попросили, чтобы, когда я приеду в Москву, встретился с Сашкой, поговорил с ним, позанимался на льду и в зале, подсказал какие-то вещи. Два или три дня мы провели вместе. С тех пор и знаю их семью. (Игорь Рабинер)

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