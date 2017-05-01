Игорь Ларионов: "Самсонов должен выполнить свой контракт до конца"

Двукратный олимпийский чемпион и агент вратаря "Металлурга" Ильи Самсонова Игорь Ларионов отметил, что 20-летний голкипер должен отработать свой контракт до конца, а уже потом думать о переезде в Северную Америку. По данным "СЭ", Самсонов может перебраться за океан уже этим летом, особенно учитывая новый контракт вратаря Василия Кошечкина.

Напомним, что недавно Самсонов успешно перенес операцию в римской клинике "Вилла Стюарт", а сейчас проходит реабилитацию.

- Я не думаю, что это реально. Потому что у него контракт еще на год, - отметил Ларионов. - Поэтому сейчас говорить, что кто-то куда-то собрался - не совсем правильно. По большому счету, он должен выполнить свой контракт до конца. А дальше будем смотреть. Молодой парень, и то, что у него такие амбиции есть, радует. Наши вратари здорово проявляют себя в НХЛ, и хорошо, что Самсонов ставит себе большие цели. (Игорь ЕРОНКО)