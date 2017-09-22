Игорь Ларионов: "С самого начала казалось крайне сомнительным, что Овечкин сможет поехать на Олимпиаду-2018"

Экс-игрок "Детройта" Игорь Ларионов отметил, что не верил словам нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина о возможном демарше решения НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018. По его словам, в этой теме больше политики и популизма, чем разговоров о хоккее.

– Александр Овечкин объявил, что не едет на Олимпиаду. Система победила и его, и Теда Леонсиса, готового его на Игры отпустить?

– К словам Леонсиса, сказанным для прессы, не относился бы слишком серьезно. Это все разговоры. Помню, во время локаута 1994 года собрались в Торонто журналисты и несколько хозяев клубов. Кто-то спросил моего ныне покойного товарища, экс-владельца "Сан-Хосе" Джорджа Ганда: "Но вы же сказали..." Он оборвал корреспондента фразой: "Не верьте тому, что написано в газетах". Так же, если честно, я относился и к любым заявлениям о поездке на Олимпиаду, невзирая ни на что. У этой истории и так много комментаторов, не хотел бы к ним присоединяться. Тема болезненная, вокруг нее перебор крика, политики и популизма. Я же предпочитаю спокойный, трезвый разговор о хоккее.

Конечно, любой игрок способен на демарш. Тем более что какая-нибудь российская госкомпания способна компенсировать ему финансовые потери, на что никогда не пойдет ни одна шведская, финская, канадская или американская компания. Но поскольку мы сегодня ушли от всего мира и правил, по которому он живет, такое может произойти. Однако есть система жизни мирового хоккея, где все взаимосвязано – и одно нарушение повлечет за собой крах всего механизма. Есть ИИХФ, НХЛ, профсоюз игроков, в котором должно быть сохранено единство. Или все, или никто. Поэтому мне с самого начала казалось крайне сомнительным, что Овечкин сможет поехать на Игры. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Игоря Ларионова