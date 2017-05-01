Игорь Ларионов: "Приобретение прав на Якупова - хороший шаг со стороны СКА"

Двукратный олимпийский чемпион и агент нападающего "Сент-Луиса" Наиля Якупова Игорь Ларионов отметил, что не хочет спекулировать по поводу будущего российского форварда. Ранее стало известно, что ЦСКА обменял права на 23-летнего Якупова в СКА.

– Это хороший шаг со стороны СКА, но комментировать и спекулировать на тему того, где окажется Наиль, я бы не хотел, – отметил Ларионов. – Потому что у него все мысли о том, чтобы играть в Северной Америке. Поэтому сейчас говорить о возвращении в КХЛ преждевременно. Переговоров с "Сент-Луисом" мы пока не ведем – на дворе плей-офф. Это переносится на лето, на последнюю неделю перед открытием рынка свободных агентов. Думаю, что на драфте в Чикаго многие вещи могут определиться. (Игорь ЕРОНКО)