Игорь Ларионов: "Понимаю решение Овечкина пропустить Матч звезд НХЛ"

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов заявил, что понимает нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина, принявшего решение отказаться от участия в Матче звезд-2019. 33-летний россиянин аргументировал это желанием восстановиться и подготовиться к плей-офф.

- По большом счету, это, конечно, неординарное решение с его стороны, - цитирует Ларионова ТАСС. - Но учитывая, что у него, наверное, накопилось большое количество травм и усталость, то я его понимаю прекрасно. Я сам через это прошел.

Безусловно, Овечкина накажут, но он знал, на что шел. Не думаю, что руководство клуба его поддержало, но наверняка оно его поняло, поскольку он может выйти не таким свежим на вторую часть чемпионата. А такая свежесть ему необходима, чтобы избежать каких-либо спадов. Наверняка это решение было заранее обдумано, и нельзя говорить о том, стоит ли его одобрять или критиковать, поэтому просто стоит говорить о том, что это его решение, которое можно принимать или нет.

Овечкин был избран капитаном сборной Столичного дивизиона. Этот Матч звезд в Сан-Хосе 29 января должен был стать для россиянина восьмым в карьере.

В текущем сезоне Овечкин провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 45 (29 +16) очков. В конце года обладатель Кубка Стэнли провел лучшую голевую серию в карьере – 14 игр, но после этого в 6 встречах до Нового года не забросил ни одной шайбы.

Все об НХЛ - здесь