Игорь Ларионов: "Окажись Макаров в НХЛ раньше, у него была бы статистика, как у Ягра или Кросби"

Бывший капитан сборной России Игорь Ларионов выразил мнение, что его экс-партнер по атаке Сергей Макаров мог бы забить в НХЛ гораздо больше, если бы приехал в более юном возрасте. В понедельник состоится церемония включения россиянина в Зал хоккейной славы в Торонто.
- Все мы были продуктами советской системы и попали сюда слишком поздно, - цитирует официальный сайт НХЛ Ларионова. - Многие вещи приходилось изживать и ломать в себе на ходу. Года-другого на адаптацию к здешнему хоккею у нас не было. Кроме того, важно было суметь еще и принять американский образ жизни. Когда ты в возрасте 32-34 лет, твои лучшие годы в хоккее уже, естественно, позади. Сергею требовалось понимание от тренеров, с кем они работают и как игроков его калибра лучше всего использовать.
Окажись Сергей в НХЛ на 10 лет раньше, даже не сомневаюсь, что у него была бы бомбардирская статистика, как у Яромира Ягра. Или, например, Сидни Кросби, который Макарова, пожалуй, даже чем-то напоминает: тем же широким катанием, готовностью всегда лезть в гущу событий. С макаровским стилем, катанием, работой клюшкой и пониманием игры - в те годы, когда Михалычу было 23, он вытворял бы здесь что-то необыкновенное. Мы видели, насколько ярко провел в НХЛ карьеру Петер Щастны, который в раннем возрасте уехал сюда из Чехословакии. Или тот же Саша Могильный, оказавшийся в Америке в 19 лет. Если бы Макаров уехал таким же молодым, я уверен, что сейчас он стоял бы в одном ряду с Уэйном Гретцки, Марио Лемье или Бобби Халлом.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/makarov-had-the-talent-to-be-on-par-with-gretzky-and-lemieux-says-larionov/c-283530878
Сибиряк.1974.СМ
Был очарован игрой Сергея Макарова гдет в 83-м.И все последующие годы наслаждался мастерством выдающегося хоккеиста. Историю вспять не развернуть. И мы никогда не узнаем, Кем бы он стал, если бы приехал в Америку молодым.Зато мы в Союзе могли Это видеть, а оттуда - только статистика. Всё ведь было по-другому...
11:21
Айртон
fireman32 Очернить здесь пытаются только такие поцреоты как ты, вован, упёртый русский, и т.д..)) Очернить вы пытаетесь Канаду, США и другие страны, и возвысить любимую Россию.)) Хотя история свидетельствует, что последний более менее приличный успех сборной СССР/России в играх лучшие против лучших датируется 1981 годом, т.е. 35 лет назад.)
11:17
fireman32
Айртон....Ну не можешь - не ставь.Меньше всего здесь кого то волнует твое мнение))
11:15
Айртон
Макаров, Фетисов и Ларионов, имхо - это звзёды второго эшелона. Ну не могу я поставить Макарова в один ряд с Гретцки, а Фетисова с Бобби Ором.)) Разный уровень, поцреоты, как бы вам этого не хотелось.))
11:11
Упёртый русский
Грецки играл со сборной СССР только у себя дома в Канаде при своих купленных судьях. (Не считая ЧМ 82, где его команда была оба раза разгромлена с треском.) Приезжать на международные соревнования, где условия для Всех команд равны, он панически боялся, вспоминая 78-82 годы. И даже так Канада с Грецки имеет отрицательный баланс против СССР с Макаровым. Как же глупы и наивны кэнаки, считающие этого жалкого парня Грецки лучшим хоккеистом всех времён!
11:09
Айртон
Балабол это ты!)) Я не говорю, что Фетисов, Макаров и Ларионов - это полные нули.) Я говорю, что это игроки ниже классом по сравнению со звёздами первой величины, такими как Ягр и Кросби.) Это бесспорный факт, подтверждённый и личными достижениями в хоккее и командными!)
11:09
fireman32
V0VaN...Все он знает,просто знания у него избирательные,его интересует только то,что может хоть как то очернить российских и советских спортсменов.
11:09
V0VaN
Айртон Макаров взял Колдера, соревнуясь с 18-летними претендентами.)) При этом набрал он на полсотни очков менбше других звёзд лиги, показав хоккея значительно более слабого уровня.)) Отсюда и - 50.)) При этом играл в чемпионской команде с самыми сильными хоккеистами лиги на тот момент, обладателями Кубка Стэнли.)) Ларионов и Фетисов играли в Детройте на вторых ролях, во второй пятёрке, по сравнению с тем же Лидстремом Фетисов в Детройте был игроком более низкого статуса.) 10:37 ===================================================================================================== Макаров набрал в первом сезоне в Калгари столько же очков сколько и сыгранные годами лидеры Калгари, попав в абсолютно другой вид спорта, после пика карьеры, в абсолютно другую страну. Это сейчас Панарин на пике перешёл из одной капстраны в другую, не меняя образа жизни, а в 1989 - это были сильно антагонистические страны, макаров ехал доигрывать и подзаработать и сыграл ничем не хуже годами наигрывавшихся лидеров калгари. Ларионов и Фетисов на вторых ролях в Детройте? Russian five??? Да.. и это... Фетисов пришёл в Детройт в 37, если ты не знал, а до того были шикарные сезоны в Дэвилз. Ларионова с ногами выдрали в Детройт тоже в 36 и в эти пенсионерские годы они были лучшими!! Ларионов набрал в НХЛ после пика, после 30 лет 700 очков. А если бы попал туда раньше? Цифры Ягра как минимум. И да... ты бредил про то, что они нули "вне наигранных связок")))))) Клоун ты и балабол!)
11:01
HAZELSAMARA
Судя по книге Олега Спасского "Сергей Макаров", до лета 1981 года Сергея изрядно покувыркало по разным звеньям. То он со Жлуктовым и Балдерисом, то с братьями Голиковыми, то с Балдерисом и И.Гимаевым, то с В.Голиковым и Дроздецким. "Завершал сезон Макаров в звене с Петровым и Капустиным".
11:01
Айртон
Гретцки выиграл 3 Кубка Канады и 4 раза становился лучшим его бомбардиром.) А Макаров мог стать лучшим только на любительских чемпионатах мира, где играли вторые и ниже составы.)) За исключением сборной СССР.)
10:50
Упёртый русский
Макаров в свои лучшие годы драл лучших из лучших нхловцев на КВ-79 6-0, на КК-81 8-1. Выигрывал МЧМ, много раз ЧМ, ОИ. Из-за него тот же Грецки не выиграл в международном хоккее ничего, хотя и пытался на МЧМ и ЧМ. Но натыкался на Макарова и уезжал несолоно хлебавши. Индивидуально Макаров явно превосходит Грецки, у него был лучше дриблинг и катание, кроме того, он был просто сильнее физически.
10:44
Айртон
V0VaN Макаров взял Колдера, соревнуясь с 18-летними претендентами.)) При этом набрал он на полсотни очков менбше других звёзд лиги, показав хоккея значительно более слабого уровня.)) Отсюда и - 50.)) При этом играл в чемпионской команде с самыми сильными хоккеистами лиги на тот момент, обладателями Кубка Стэнли.)) Ларионов и Фетисов играли в Детройте на вторых ролях, во второй пятёрке, по сравнению с тем же Лидстремом Фетисов в Детройте был игроком более низкого статуса.)
10:37
V0VaN
Айртон Если бы у бабушки был...) Макарову до Ягра и Кросби как до Луны.)) Это исключительно продукт сыгранной десятилетием пятёрки.) На это и была ставка в советской сборной.) Собственно поэтому, я и не помню, чтобы Тихонов тасовал звенья, и ставил игроков вне привычных сочетнатий, например Макарова с Быковым.) Потому что вне наигранных связок они были не так сильны и конкурентоспособны.) А вот Ягр и Кросби - универсалы. Поставь их с любым партнёром и они с ходу заиграют! Что доказывалось на практике многократное число раз.) 10:21 ================================================================================================== ну так-то макаров же вроде и колдера взял и с абсолютно незнакомыми игроками, в незнакомой чужой антагонистисеской стране и в почти другом виде спорта после пика карьеры набрал в-общем-то неплохую статистику, а уж как ты ларионова с фетисовым оскорбил))) у них статистика "вне наигранных связок" ещё в разы лучше))) вот как раз тот же ларионов мог замахнуться на стату ягра-лемье без сомнений))
10:29
Айртон
Крутов вообще сдулся за пару месяцев и был сослан в Европу, где играл ещё лет 5.)) Быков и Хомутов вообще трезво оценили, что не потянут в НХЛ и остались в Швейцарии.) Эти люди играли только в жёстких связках Тихонова. Но если ты играешь с одними и теми же партнёрами 10 лет подряд, то немудренно что более-менее приличного уровня ты достигнешь.))
10:27
Упёртый русский
Какие там Ягр и Кросби? Харламов, Макаров, Грецки и Лемью - четыре величайших нападающих в истории мирового хоккея. Все остальные ниже. Вот на статистику Грецки и Лемью и ориентироваться бы и Макаров в начале 80.
10:25
Искремас
Даже никто не сомневается.
10:21
Айртон
Если бы у бабушки был...) Макарову до Ягра и Кросби как до Луны.)) Это исключительно продукт сыгранной десятилетием пятёрки.) На это и была ставка в советской сборной.) Собственно поэтому, я и не помню, чтобы Тихонов тасовал звенья, и ставил игроков вне привычных сочетнатий, например Макарова с Быковым.) Потому что вне наигранных связок они были не так сильны и конкурентоспособны.) А вот Ягр и Кросби - универсалы. Поставь их с любым партнёром и они с ходу заиграют! Что доказывалось на практике многократное число раз.)
10:21
.BattleFish.
Монте-Кристо тоже самое как то говорил!) Только там звучало, что Макаров стал бы суперлегендой НХЛ, трудно не согласиться!)
10:11