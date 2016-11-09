Игорь Ларионов: "Окажись Макаров в НХЛ раньше, у него была бы статистика, как у Ягра или Кросби"

Бывший капитан сборной России Игорь Ларионов выразил мнение, что его экс-партнер по атаке Сергей Макаров мог бы забить в НХЛ гораздо больше, если бы приехал в более юном возрасте. В понедельник состоится церемония включения россиянина в Зал хоккейной славы в Торонто.

- Все мы были продуктами советской системы и попали сюда слишком поздно, - цитирует официальный сайт НХЛ Ларионова. - Многие вещи приходилось изживать и ломать в себе на ходу. Года-другого на адаптацию к здешнему хоккею у нас не было. Кроме того, важно было суметь еще и принять американский образ жизни. Когда ты в возрасте 32-34 лет, твои лучшие годы в хоккее уже, естественно, позади. Сергею требовалось понимание от тренеров, с кем они работают и как игроков его калибра лучше всего использовать.

Окажись Сергей в НХЛ на 10 лет раньше, даже не сомневаюсь, что у него была бы бомбардирская статистика, как у Яромира Ягра. Или, например, Сидни Кросби, который Макарова, пожалуй, даже чем-то напоминает: тем же широким катанием, готовностью всегда лезть в гущу событий. С макаровским стилем, катанием, работой клюшкой и пониманием игры - в те годы, когда Михалычу было 23, он вытворял бы здесь что-то необыкновенное. Мы видели, насколько ярко провел в НХЛ карьеру Петер Щастны, который в раннем возрасте уехал сюда из Чехословакии. Или тот же Саша Могильный, оказавшийся в Америке в 19 лет. Если бы Макаров уехал таким же молодым, я уверен, что сейчас он стоял бы в одном ряду с Уэйном Гретцки, Марио Лемье или Бобби Халлом.