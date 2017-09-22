Игорь Ларионов: "НХЛ обязательно вернется на Олимпиаду в Пекине"

Экс-игрок "Детройта" Игорь Ларионов в интервью "СЭ" отметил, что игроки НХЛ смогут принять участие на Олимпиаде-2022 в Пекине, так как лиге интересен китайский рынок. По его словам, отрицательное решение по Играм-2018 было принято из-за того, что Корея не интересна НХЛ.

– Еще на Кубке мира-2016 вы полагали, что торг за Олимпиаду закончится компромиссом, и НХЛ просто торгуется по условиям. Почему этого не произошло?

– Понимание, что НХЛ в Пхенчхан не поедет, приходило постепенно. Сначала мы пообщались с Гэри Бэттменом именно на Кубке мира, потом – на ноябрьском уик-энде Зала хоккейной славы в Торонто и, наконец, на июньском драфте в Чикаго. Южная Корея лиге никак не интересна. Лига, которая имеет шестимиллиардный оборот, сегодня не зависит Олимпиады. У нее безусловный телевизионный и маркетинговый успех. Трехнедельный перерыв в чемпионате на рынке, который ей неинтересен, НХЛ допустить не могла. И, если честно, я понимаю хозяев клубов.

– Китайский рынок им явно интересен. Уверены, что НХЛ вернется на Олимпиаду-2022?

– На сто процентов. И сейчас "Ванкувер" с "Лос-Анджелесом" запускают сыграть в Китае именно для того, чтобы прочувствовать этот перспективный рынок.

– Но КХЛ туда "вписалась" быстрее.

– Китайцам "Куньлунь" во главе с Майком Кинэном выгоден, чтобы хорошо подготовиться к домашней Олимпиаде. А нужно ли это нам – не знаю. Мы помогаем одним, другим иностранным клубам и при этом топим свои. Вопрос дискуссионный. (Игорь РАБИНЕР)

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