Игорь Ларионов: "Не пора ли вернуть в хоккей правило красной линии?"

Бывший нападающий сборных СССР и России, а также ряда клубов НХЛ Игорь Ларионов выразил мнение, что лиге стоит задуматься над возвращением правила красной линии. По нему игрок не мог принимать шайбу за средней линией, если она послана из зоны защиты. По словам ветерана, на результативность отмена правила несильно повлияла, но при этом в НХЛ возросли скорости, что привело к увеличению травм головы.

- Сотрясения мозга - одна из самых больших головных болей не только для сегодняшнего хоккея, но и для НФЛ, где игроки вообще бьются как звери, - цитирует официальный сайт НХЛ Ларионова. - Проблема с сотрясениями есть, она реальна, она видна даже по самой игре. С тех пор, как в НХЛ убрали красную линию, Лига омолодилась, игра стала быстрее, и на большой скорости люди часто не в состоянии справиться с нею при падениях, врезаясь в борт или попадая под силовой прием.

Многое зависит и от качества самих игроков: насколько они в состоянии видеть, что происходит вокруг них, играть с поднятой головой. Лига, понятно, борется как может с грязной игрой с помощью штрафных санкций и дисквалификаций, но, думаю, пришло время подумать и о том, не пора ли вернуть в хоккей красную линию. Отменяли ее в свое время в надежде поднять результативность. Готовых цифр под рукой у меня сейчас нет, но нет и ощущения, что с ее отменой результативность так уж драматически выросла.

- Знаменитый защитник Дэн Бойл, недавно завершивший карьеру в НХЛ, тоже заявил на днях, что хотел бы видеть возвращение в хоккей красной линии. Вы тоже считаете, что помимо снижения травматизма игроков, это имело бы смысл и с точки зрения зрелищности игры?

- Думаю, хоккей от этого только выиграл бы. Вопрос в том, насколько Лига и работающие в ней тренеры готовы перегруппироваться и поменять свое видение игры в средней зоне. Сам я не доиграл в НХЛ до отмены красной линии, и прекрасно помню годы, когда "Нью-Джерси Дэвилз" со своей знаменитой системой капканов в средней зоне просто не давали никому играть.

Но кроме этого, в мое время было очень много зацепов, которые сегодня из хоккея убрали. Игра стала гораздо чище, что дало возможность более техничным игрокам проявлять себя в каждом матче. Поэтому сейчас возвращение красной линии, думаю, было бы уместным. Это подстегнуло бы желание тренеров и игроков действовать более правильно: не выходить из зоны длиннющим пасом под дальнюю синюю, под который надо только клюшку подставить и бежать за шайбой в чужую зону, как сейчас делают многие.