Игорь Ларионов: "Мой ротвейлер едва не загрыз отца Овечкина"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член выборного комитета Зала хоккейной славы в Торонто Игорь Ларионов в интервью "СЭ" рассказал, что его собака в свое время чуть не загрызла отца Александра Овечкина.

– Роль родителей в воспитании Овечкина была для вас очевидна?

– Безусловно. Они хотели, чтобы у сына был успех, поэтому искали всяческие варианты, чтобы он мог расти. Они всегда были открыты для того, чтобы находить для этого людей извне, которые многого достигли в этом виде спорта. Почему они и вышли на мою тещу, чтобы я поработал с Сашкой. Так что их роль, конечно, была огромна.

В то лето, когда мы с Овечкиными познакомились, случилась трагикомическая история, которая, слава богу, закончилась намного лучше, чем могла. Миша (отец игрока, – Прим. И.Р.) был у нас частым гостем, и как-то пришел, когда меня не было, а дома оставалась одна супруга. И с ней – огромная собака, ротвейлер. В России время было еще не очень спокойное, и она была приучена охранять квартиру. Мишу она не признала, и, когда жена пошла открывать дверь, со всем своим огромным весом, порядка 100 килограммов, бросилась на него. А он, человек не худой, чуть ли не застрял в проеме между двумя дверьми нашей небольшой квартиры… Чуть не загрызла! (Игорь Рабинер)

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