Игорь Ларионов: "Макаров давно заслужил место в Зале славы"

Бывший капитан сборной России Игорь Ларионов назвал заслуженным включение Сергея Макарова в Зал хоккейной славы в Торонто. Официальная церемония состоится в понедельник, помимо россиянина, место в Зале слав получат Роги Вашон, Пэ Куинн, Эрик Линдрос, а также комментатор Сэм Роузен и спортивный журналист Боб Верди.

- Попасть в Зал славы - это весьма сложная процедура. Нужно, чтобы за тебя проголосовали 14 человек из 18, - цитирует официальный сайт НХЛ Ларионова. - Раскрыть, кто за кого голосовал, я не могу из-за того, что личности в комитете все известные, а голосование - тайное. Каждый год в бюллетене есть выдающиеся люди, но получить необходимое количество голосов им очень непросто. Конечно, по заслугам Макаров должен был оказаться в Зале славы давно, но набрать голоса удалось только сейчас.

Большинство людей, выбирающих членов Зала славы - североамериканцы. Сейчас, например, европейцев среди членов комитета всего трое: помимо меня, в него входят Андерс Хедберг и Яри Курри, заседающий в нем лишь первый год. Когда начинаешь кого-то номинировать и приводить аргументы за его включение, требуется большая поддержка. Ведь в каждой категории всегда бывает кто-то еще очень достойный, с кем твоему кандидату приходится конкурировать. И если этот кто-то провел в НХЛ 18 сезонов и забил 700 голов, очень сложно бывает убедить остальных, что вместо него нужно включить игрока, отыгравшего свои лучшие годы в полулюбительской, как тут принято считать, советской лиге и выигравшего кучу чемпионатов мира, на которые в те годы не приезжали сильнейшие. Всех интересует, как этот человек проявил себя здесь.