Игорь Ларионов: "Кубок мира не сравнить с Олимпиадой"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член выборного комитета Зала хоккейной славы в Торонто Игорь Ларионов в интервью "СЭ" отметил, что Кубок мира не сравнить с чемпионатом мира или Олимпиадой, когда в них участвуют лучшие игроки НХЛ.

– Вам не жаль, что отменили Кубок мира-2020, Овечкин не сможет на нем сыграть – и между турнирами с участием всех сильнейших с Кубка-2016 в Торонто пройдет минимум шесть лет? И то если НХЛ отпустит игроков в Пекин.

– Здесь вопрос бизнеса. Многие вещи меняются, пересматриваются. В этом году, давая интервью известному журналисту Эрику Духачеку для The Athletic, я заметил, что Кубок мира позволяет мальчишкам смотреть на великих игроков, собранных вместе, по качеству борьбы и напряжения – и все-таки это не то, что чемпионат мира и Олимпийские игры. Ответственность увеличивает то, что все или почти все хоккеисты играют в НХЛ, регулярный чемпионат проходит в сентябре, и до начала сезона никто не хочет получать травм. Хотя травма может произойти где угодно…

Чемпионат мира или Олимпиада, разумеется, с сильнейшими игроками НХЛ, – это турниры, которые смотрит весь мир. У Кубка мира такого статуса, признаюсь честно, пока нет. (Игорь Рабинер)

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