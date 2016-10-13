Игорь Ларионов: "Костяк "Вашингтона" готов к борьбе за титул"

Бывший нападающий сборных СССР и России Игорь Ларионов выразил уверенность, что в этом сезоне "Вашингтон" должен будет побороться за Кубок Стэнли. Сегодня ночью в НХЛ стартовал юбилейный, сотый сезон.

- "Кэпиталз" как раз подошли к той стадии развития, когда "молодые и перспективные", как мы называли их в России, перестали считаться таковыми, - цитирует официальный сайт НХЛ Ларионова. - Их возраст подошел к тому, когда они уже должны осознать все ошибки, сделанные до этого. А значит, их следующий шаг должен вести к тому, чтобы в нужный момент команда собралась и поборолась за самый большой титул. Тот костяк, который формировался в "Вашингтоне" все последние годы, готов к этому. Нам предстоит увидеть, готовы ли ролевые игроки, собранные вокруг этого костяка, его поддержать.

Очень важно будет правильно распределить силы на всю дистанцию длинного сезона, смоделировать игру, как это делал, например, Скотти Боумэн в "Детройте". Даже имея соблазн выиграть, скажем, "Президент Трофи" лучшей команде регулярного чемпионата, важно помнить, что главная цель - все-таки Кубок Стэнли. И дать возможность ведущим игрокам подойти к плей-офф свежими и без травм.