Игорь Ларионов: "Из НХЛ вернулся только Марков, а у Ковальчука не было вариантов"

Экс-игрок "Детройта" Игорь Ларионов в интервью "СЭ" отметил, что говорить о возвращении из НХЛ в Россиию можно только в случае защитника "Ак Барса" Андрея Маркова. По его словам, у остальных игроков, которые перебрались летом в КХЛ, просто не получилось за океаном.

– Удивлены, что Илья Ковальчук летом не вернулся в НХЛ?

– А я не думаю, что были какие-то варианты. Поверьте, я общаюсь с людьми, которые принимают решения в клубах НХЛ. Многие вещи, касающиеся финансов, решаются не так просто, как кому-то хотелось бы. А что будет через год – загадывать рано.

– Что, на ваш взгляд, перевешивает – отъезд группы хоккеистов во главе с Шипачевым и Дадоновым в НХЛ летом накануне олимпийского сезона, или возвращение целой группы хоккеистов из-за океана?

– Возвращение – слишком сильное слово. Вернулся только Андрей Марков. Единственный, у кого был выбор – остаться или вернуться. Остальные ребята просто не были востребованы. У людей, по большому счету, в НХЛ не пошло. Что же касается Шипачева и Дадонова – наверняка это было взвешенное решение, к которому они шли. Да, возможно, это был последний шанс в их жизни поучаствовать в Олимпиаде и попытаться выиграть золото для страны. Это значимое событие для любого спортсмена. Но, с другой стороны, еще год, проведенный здесь, – и они, может, уже не получили бы такого приглашения. (Игорь РАБИНЕР)

Полная версия интервью Игоря Ларионова