Игорь Ларионов: "Фетисов и Касатонов не приехали, я сам попросился в оборону"

Бывший капитан сборной России Игорь Ларионов поделился впечатлениями от матча ветеранов, посвященного новичка Зала хоккейной славы в Торонто. Ларионов вышел на лед в составе команды Эрика Линдроса, которая победила команду Берье Сальмина со счетом 8:7. В поединке было заявлено участие Вячеслава Фетисова и Алексея Касатонова, но они не смогли посетить игру, и бывший форвард Ларионов провел ее в обороне.

- Сам попросился в оборону, - цитирует официальный сайт НХЛ Ларионова. - Из-за того, что не приехали Слава Фетисов с Алексеем Касатоновым, у нас не хватает защитников. Приходится за них играть мне. Что, впрочем, не так сложно, когда твой партнер - Пол Коффи.

- А почему без шлема-то играете?

- Так я все ветеранские матчи играю без шлема. Только раз НХЛ заставила надеть шлем, а так - всегда без него. Здесь же щелчки верхом запрещены правилами, можно только кистевыми бросками атаковать. Ребята все в возрасте и, прямо скажем, не все в такой форме, чтобы сильно бросать.