Игорь Ларионов: "Бобровский Третьяка уже в чем-то превзошел"

Экс-игрок "Детройта" Игорь Ларионов в итервью "СЭ" отметил, что у российского голкипера Сергея Бобровского в "Коламбусе" такая же роль, как была у Доминика Гашека в "Баффало", - тащить на себе команду. По его словам, Бобровский уже в чем-то превзошел экс-вратаря сборной СССР Владислава Третьяка.

– Кстати, Сергея Бобровского, который также не сыграет в Пхенчхане, после его второй "Везины" уместно сравнить с Третьяком?

– Обычно сравнивают, когда карьера окончена. Владик был лучшим в своей эпохе, но никогда не играл в НХЛ. А это колоссальный труд – когда в 60 матчах сезона по тебе наносят 30 и больше бросков за игру, и ты тащишь на себе команду, как Гашек в "Баффало". У Бобровского в "Коламбусе" – такая же роль. Это сложнее, чем отыграть восемь матчей Суперсерии и столько же – Олимпиады или чемпионата мира.

Поэтому думаю, что Бобровский Третьяка в чем-то уже превзошел. Другое дело, что ему надо еще Кубок Стэнли выиграть, а желательно – и Олимпиаду в Китае. Но вратарь незаурядный, целеустремленный и очень сильный. Один из сильнейших в мире. (Игорь РАБИНЕР)

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