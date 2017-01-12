Игорь Ларионов: "1000 очков Овечкина в НХЛ – это колоссальное достижение"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Игорь Ларионов подчеркнул, что результативность нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина говорит о его стабильности. Сегодня 31-летний форвард преодолел отметку в 1000 очков в НХЛ в матче регулярного чемпионата с "Питтсбургом".

– Если говорить о статусе и уровне игрока, то эта тысяча очков свидетельствует в первую очередь о его стабильности, – приводит NHL.com/ru слова Ларионова. – Оказаться в категории людей, набравших 1 000 очков в НХЛ – это, безусловно, колоссальное достижение. Очень рад за Ови! В своем 31-летнем возрасте он по-прежнему находится на острие. Постоянство, с которым он находит возможность оставаться полезным команде, просто поражает. Меняются люди, меняется игра, а Овечкин как набирал кучу очков, так и продолжает это делать. Огромное достижение и для него лично, и для всего нашего хоккея.

Когда речь идет о хоккеисте, выигравшем такое количество индивидуальных трофеев, как Овечкин, пусть даже и не завоевавшим Кубка Стэнли – он заслуживает безусловного внимания как кандидат в Зал славы. Особенно с учетом всего, что он сделал для "Вашингтона". Думаю, что рано или поздно ему еще посчастливится выиграть и главный Кубок, поскольку команда у них сейчас более или менее сбалансирована. Но даже если и нет, вклад Овечкина в то, что его команда долгие годы играет достаточно успешно, пусть и не доходя до финала, – колоссален, и одно это заслуживает всяческого уважения.