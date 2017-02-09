Игорь Куперман: "Уход Дацюка из "Детройта" стал последней каплей"

Директор хоккейной информации "Виннипега" и "Финикса", ассистент генерального менеджера сборной России на Олимпиаде-2002 Игорь Куперман в интервью "СЭ" выразил свое отношение к уходу Павла Дацюка из "Детройта". По его словам, российский нападающий давно собирался приехать на родину.

– Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Лэрри Мерфи в декабре сказал мне, что, на его взгляд, главная причина падения "Ред Уингз" – отъезд в Россию Павла Дацюка. Но ведь Волшебнику – уже 38! Они с Зеттербергом постарели, Лидстрем ушел, а замены им не нашлось.

– Правы и вы, и Мерфи. Уход Дацюка стал последней каплей. В список 100 лучших хоккеистов НХЛ в истории попали девять игроков того "Детройта". И это не считая Ларионова, Фетисова и Козлова. Представляете, какая это была команда! Айзерман, Федоров, Лидстрем, Гашек, Шэнахэн... Но удержать всех этих звезд в одной узде мог только Скотти Боумэн.

Мы в очень хороших отношениях с Кеном Драйденом – соседи и общаемся часто. Я спрашивал его про Боумэна – вы же помните, какая в "Монреале" была у него команда. И он говорил: "Скотти не ругал звезд. Но глядя на то, как он ругает других, мы наматывали на ус. Нам не хотелось оказаться на месте этих ребят".

– На ваш взгляд, отъезд Дацюка в СКА за год до истечения действующего контракта не связан с тем, что он ощутил безысходность нахождения в нынешних "Крыльях" и тупиковость его пути?

– Знаю Пашу со времен Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и не могу говорить за него – но думаю, что нет. Это уже не первый год, когда Дацюк по определенным причинам собирался приехать обратно. Решение не выглядело спонтанным. (Игорь РАБИНЕР)