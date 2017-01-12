Игорь Куперман: "Против броска Овечкина нет противоядия"

Бывший сотрудник руководящего штаба "Финикса" Игорь Куперман подчеркнул, что российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:2) оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 очков, остается скромным парнем.

Всего в активе капитана "столичных" 1001 (546+455) балл в играх "регулярки". Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

- Накануне драфта 2004 года, где "Вашингтон" выбрал Овечкина, я присутствовал на собеседовании, на котором "Финикс" с ним встречался, - приводит Nhl.com/ru слова Купермана. - Мне запомнилось, что Александр немного на него опоздал и, запыхавшись, очень долго за это извинялся. Этот эпизод, мне кажется, стал первым проявлением его скромности. Несмотря на безусловный звездный статус, в Овечкине нет ни капли зазнайства.

Он понимает, что из себя представляет, но эта скромность пребывает с ним до сих пор. Кроме того, он, будучи "выпускником" советского и российского хоккея, играет в чистейшей канадской манере: великолепно чувствует себя в силовой борьбе и обладает сумасшедшим броском. Почему ему до сих пор удается забивать? Просто против этого нет никакого противоядия.