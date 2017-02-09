Игорь Куперман: "Марченко? Может быть, Шэнахэн и Бэбкок планируют перенести русский клуб в "Торонто"

Директор хоккейной информации "Виннипега" и "Финикса", ассистент генерального менеджера сборной России на Олимпиаде-2002 Игорь Куперман выразил свое отношение к уходу российского защитника Алексея Марченко из "Детройта". По его словам, это хороший игрок, который будет полезен "Торонто".

​– Многих удивило выставление на драфт отказов Марченко. А вас?

– Меня это очень удивило. Следил за ним очень давно, еще с тех времен, когда у него в России были разрыв и удаление селезенки. Лично с ним не знаком, но наблюдал за тем, как он играл в фарм-клубе и прорывался в основной состав "Детройта". Играя за сборную, Алексей и на Кубке мира, и на чемпионате мира в России оставил очень хорошее впечатление. Почти не сомневаюсь, что Марченко раскроется в "Торонто". Мне кажется, "Детройт" хочет кого-то приобрести во время дедлайна, и им нужно было освободить место. Почему именно его? Это действительно странно.

– По-вашему, Майк Бэбкок взял его с прицелом воссоединить с Никитой Зайцевым в ту пару, что была лучшей у сборной России на Кубке мира?

– Не думал об этом, но вполне может быть. Тем более что Бэбкок был в Москве, встречался с Зайцевым и ужинал с ним. Наблюдаю за "Торонто", и даже в победных матчах – вроде 6:5 у "Бостона" – с защитой у него дела обстоят неважно. И обратим внимание, сколько русскоговорящих сейчас у "Мэйпл Ливз". Зайцев, Сошников, Комаров, защитник Валиев в фарм-клубе. Теперь вот и Марченко. Может быть, Шэнахэн и Бэбкок планируют перенести русский клуб из Детройта в Торонто. (Игорь РАБИНЕР)