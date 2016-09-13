Игорь Кравчук: "Я закончил специальные тренерские курсы в Монреале и получил лицензию"

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук, которому сегодня исполнилось 50 лет, рассказал о начале тренерской карьеры и отметил, что некоторые вещи давались ему очень непросто. По словам наставника, ему пришлось долго учиться.

- Я продолжаю жить на две страны, Россию и Канаду. После окончания карьеры в НХЛ я пытался подписать контракт с одним из российских клубов, - цитирует Кравчука официальный сайт КХЛ. - К сожалению, этого не произошло, но не по моей вине. Все чаще приходили мысли о том, чтобы попробовать себя в работе тренера. Потому что хоккей является большой частью моей жизни. То, что я могу делать хорошо, связано с хоккеем. В этой сфере я и остался. Считаю, что не совсем правильно - обучаться другим наукам, идти в менеджмент, в бизнес, когда столько прошел в хоккейной жизни и еще не поделился этим.

Я не сразу начал тренировать. Только спустя два-три года у меня появилась такая возможность. Я закончил специальные тренерские курсы в Монреале и получил лицензию. Сам многому учился, и не все легко давалось. Очень сложно было переключиться от игры к обучению ей. Находясь по другую сторону скамейки запасных, по логике вещей ожидаешь, что тренировать просто. А на самом деле это очень непросто, и приходилось начинать с самого себя. Ведь действительно сложно учить играть в хоккей. Нужно же не только научить хорошо стоять на коньках и работать клюшкой, есть разные тонкости. Прежде всего нужно научить профессиональному отношению к делу.