Игорь Еронко: "Похоже, Александр и Дарья Радуловы сошлись обратно"

Корреспондент "СЭ" Игорь Еронко во время лайв-трансляции на канале "СЭ" на Yotube поделился мнением о личной жизни известного российского хоккеиста Александра Радулова и его бывшей жены, известной гимнастки Дарьи Дмитриевой.

– Они, похоже, сошлись обратно. Я не могу быть уверенным в этом на сто процентов, но у них были общие фотографии в Инстаграме в последнее время, а Дарья сменила ник в этой соцсети на radulovadaria.

Напомним, что несколько месяцев назад стало известно о разводе Радулова и Дмитриевой.

Не пара. Радулов и Дмитриева развелись