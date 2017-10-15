Игинле предложили сыграть за Канаду на Кубке "Карьяла"

Сборная Канады намерена пригласить нападающего Джерома Игинлу для участия в финском этапе Евротура – Кубке "Карьяла", информирует Sportsnet. 40-летний форвард является неограниченно свободным агентом, так как не подписал контракт ни с одним клубом НХЛ. Пока неизвестно, примет ли он предложение сборной или нет.

Игинла – двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады. В НХЛ он провел 1554 матча и набрал 1300 (625+675) очков.

Напомним, что сборная Канады, как и другие национальные команды, на предстоящую Олимпиаду в Пхенчхане не сможет вызвать игроков из НХЛ.