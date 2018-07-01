Худобин заработает в "Далласе" 5 миллионов долларов

"Даллас" на официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Антоном Худобиным. Соглашение между "Старз" и 32-летним голкипером рассчитано на 2 года. По его условиям зарплата россиянина составит 2,5 миллиона долларов в год.

Предыдущим клубом Худобина был "Бостон", который он покинул в качестве свободного агента. Он провел в НХЛ 147 матчей (135 в старте). Он имеет следующие показатели: 2,47 в среднем пропущенных шайб и 91,5% сэйвов.