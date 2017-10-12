Худобин заменил Раска в воротах "Бостона" в матче с "Колорадо"

В составе "Бостона" произошла замена вратаря на третий период матча регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо". После двух отрезков игры счет 4:1 в пользу "Эвеланш". Туукка Раск отразил 22 броска из 26 по своим воротам.

В третьем периоде ворота "Бостона" будет защищать российский голкипер Антон Худобин. Для 31-летнего вратаря – это дебют в этом сезоне. Всего в НХЛ он провел 116 матчей, в которых одержал 51 победу.