Худобин - вторая звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.
Первой звездой дня назван форвард "Калгари" Джонни Годро, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ ворота "Виннипега" (4:1).
Второй звездой признан российский голкипер "Далласа" Антон Худобин, который в игре против "Нэшвилла" (0:2) отразил все 49 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
Третьей звездой стал нападаюющий "Чикаго" Патрик Кэйн , оформивший хет-трик в ворота "Миннесоты" (5:2).
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