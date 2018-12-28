Худобин - вторая звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой дня назван форвард "Калгари" Джонни Годро, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ ворота "Виннипега" (4:1).

Второй звездой признан российский голкипер "Далласа" Антон Худобин, который в игре против "Нэшвилла" (0:2) отразил все 49 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Третьей звездой стал нападаюющий "Чикаго" Патрик Кэйн , оформивший хет-трик в ворота "Миннесоты" (5:2).

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