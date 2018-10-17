Худобин пропустил 3 шайбы от "Нью-Джерси"

"Нью-Джерси" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). Российский вратарь "Старз" Антон Худобин сделал 31 сэйв.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нью-Джерси" - "Даллас" - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Палмиери - 7 (бол., Батчер, Холл), 3:42 - 1:0. Коулман - 2 (Сиверсон), 22:03 - 2:0. Ди - 3, 36:19 - 3:0.
Вратари: Кинкейд - Худобин.
Штраф: 13 - 19.
Броски: 34 (12+11+11) - 24 (7+10+7).
Наши: - - Радулов (15.38/1/-1).
17 октября. Нью-Джерси. Prudential Center.
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