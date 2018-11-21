Худобин - про травму Бишопа: "Всегда готов играть"

Вратарь "Далласа" Бен Бишоп не сможет выходить на лед в течение недели из-за травмы нижней части тела, информирует официальный сайт НХЛ. Повреждение он получил в матче регулярного чемпионата против "Рейнджерс" (1:2) и был заменен после двух периодов на российского голкипера Антона Худобина.

– Это непросто, но такова часть работы. Я не то, чтобы планирую играть каждый день, но в то же время всегда к этому готов. Ничего не меняется, – отметил Худобин.

Кроме того, "Даллас" вызвал из "Техаса" голкипера Лэндона Боу.