Худобин предложил игрокам "Далласа" побриться налысо

Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин предположил, в чем может состоять причина поражения его команды в матче с "Тампой" (0:2).

- Я думаю, что ребята сегодня хорошо играли, просто не получилось отправить шайбу в ворота. Это не оправдание, - приводит слова Худобина The Athletic. - Может, завтра нам стоит сходить в парикмахерскую и побриться налысо. Я не знаю, что еще тут можно сказать.

В матче с "Тампой" Худобин отразил 19 из 21 нанесенных по его воротам бросков. Помимо этого, российский форвард команды Валерий Ничушкин не сумел забить в 53-м матче НХЛ подряд.